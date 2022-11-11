Михаил Галактионов объявил об уходе из «Нижнего Новгорода» после победы над «Ахматом»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов объявил об уходе из клуба после победы над «Ахматом» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

«Я хочу поблагодарить весь город Нижний Новгород, губернатора Нижегородской области. Я хочу поблагодарить генерального директора и весь менеджмент. Всю нашу команду за страсть, за дух, за веру в нашу идею. Мне очень приятно, что команда поверила в нас. Будет правильно подвести определенный итог. Принято решение завершить свою работу в «Нижнем Новгороде». На положительной ноте. Мы остаемся и расстаемся друзьями. Я благодарен клубу, который дал шанс молодому тренеру. Уверен, что футболисты, которые находятся в команде — живые. В команде нет равнодушных. Я завершаю свою работу с высоко поднятой головой. Благодарю болельщиков! Было много инсинуаций с различных сторон, каналов. Всем огромное спасибо!» — приводит слова Галактионова пресс-служба нижегородцев.

Галактионов возглавил «Нижний Новгород» 16 июня, соглашение со специалистом было рассчитано на два года.

Команда на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 17 матчей.

Ранее сообщалось, что Галактионов в ближайшее время возглавит московский «Локомотив».

Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» в настоящий момент является Андрей Федоров. Ранее руководство железнодорожников уволило Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера.