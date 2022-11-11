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11 ноября, 21:50

Михаил Галактионов объявил об уходе из «Нижнего Новгорода» после победы над «Ахматом»

Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»
Иван Шитик
Корреспондент
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Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов объявил об уходе из клуба после победы над «Ахматом» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

«Я хочу поблагодарить весь город Нижний Новгород, губернатора Нижегородской области. Я хочу поблагодарить генерального директора и весь менеджмент. Всю нашу команду за страсть, за дух, за веру в нашу идею. Мне очень приятно, что команда поверила в нас. Будет правильно подвести определенный итог. Принято решение завершить свою работу в «Нижнем Новгороде». На положительной ноте. Мы остаемся и расстаемся друзьями. Я благодарен клубу, который дал шанс молодому тренеру. Уверен, что футболисты, которые находятся в команде — живые. В команде нет равнодушных. Я завершаю свою работу с высоко поднятой головой. Благодарю болельщиков! Было много инсинуаций с различных сторон, каналов. Всем огромное спасибо!» — приводит слова Галактионова пресс-служба нижегородцев.

Галактионов возглавил «Нижний Новгород» 16 июня, соглашение со специалистом было рассчитано на два года.

Команда на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 17 матчей.

Ранее сообщалось, что Галактионов в ближайшее время возглавит московский «Локомотив».

Исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива» в настоящий момент является Андрей Федоров. Ранее руководство железнодорожников уволило Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера.

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
282
108
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«Нижний Новгород» — «Ахмат»: видеообзор матча 17-го тура РПЛ

Билялетдинов считает, что «Локомотиву» нужно сыграть со «Спартаком» от обороны в матче РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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П
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