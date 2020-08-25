Генеменеджер «Авангарда»: «Вопрос с Михеевым был снят буквально за день»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, вернется ли в команду форвард «Торонто» Илья Михеев.

— За океаном проходила информация про возвращение Ильи Михеева, или его приезда на сезон. Будете ли ради него от кого-то избавляться?

— Как только «Лифс» закончили выступление в плей-офф, мы созвонились с его представителями. Илья передал свое желание, заметив, что ему очень приятно внимание родного клуба. Но он хочет продолжить карьеру в «Торонто». Вопрос был снят буквально за день. (Михаил Зислис)

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