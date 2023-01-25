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Сегодня, 16:45

Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов назвал сроки возвращения на лед канадца Хо-Сэнга

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» заверил, что канадский нападающий Джош Хо-Сэнг, получивший травму в первом матче чемпионата, сыграет в этом сезоне.

— Объясните нам четко про Джоша Хо-Сэнга. Он выйдет на лед?
— Нет, он выйдет на лед. Единственное, что нас беспокоит, — это сроки и способность влиться в команду. Восстановление идет медленнее, чем мы предполагали. Сегодня мы собираемся с нашими врачами разговаривать. Возможно, будет дополнительный курс реабилитации для того, чтобы ускорить.
— Говорят, что он вряд ли выйдет в феврале.
— Я думаю, что 15 февраля — это такая отметка, когда мы сможем понять, поможет ли он нам в плей-офф или нет.
— Я слышал, что проблема настолько велика, что он вряд ли даже в плей-офф выйдет.
— Нет, я не думаю, что так все серьезно, потому что мы говорили с врачами, наш доктор разговаривал с доктором, который его оперировал, и он считает, что Хо-Сэнг в плей-офф точно сыграет.
— Вас обвиняют в этом трансфере, хотя я не знаю, как объяснить, что такое может случиться с любым хоккеистом. Или это все-таки то повреждение, которое вы, возможно, не увидели?
— Нет, это повреждение, которое каждый хоккеист может получить. Просто неудачно вышло. Это была первая его игра, возможно, он не знал лигу, не знал защитников СКА. Наша вина в том, что надо было предупредить его, что за ним будут бегать, потому что этот игрок способен на многое. Мы на него рассчитывали, и я думаю, что если бы он был здоров, то многих проблем в игре не было бы. То же самое большинство — мы видим, что многие команды сделали шаг вперед в большинстве. У нас, к сожалению, качественного шага не получилось, потому что мы на него рассчитывали. Но на предсезонных турнирах мы видели, что он делает очень неординарные ходы в большинстве. Я думаю, что этот запас голов в большинстве нам был бы сейчас очень полезен.

Хо-Сэнг перешел в «Салават Юлаев» в июле 2022 года, он подписал контракт с клубом на один сезон. Канадец получил травму 5 сентября в своем дебютном матче против СКА (2:3 ОТ), после чего перенес операцию. После этого сообщалось, что хоккеист пропустит от 2 до 3 месяцев, однако он до сих пор не вернулся на лед.

Хоккеисты &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «Большая разница в зарплате не говорит о мастерстве». Интервью с генеральным директором «Салавата»

Джошуа Хо-Сэнг
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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