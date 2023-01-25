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Сегодня, 16:30

Гендиректор «Салавата Юлаева» — о хейте: «Я живой человек, все пропускаю через себя

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к критике болельщиков в свой адрес в интернете и при личных встречах.

— Я всегда сочувствую вам, когда вижу, с каким негативом вы сталкиваетесь, но это все в интернете. А как вы себя в Уфе чувствуете? Вас чаще ругают или, может быть, наоборот хвалят за работу?
— Думаю, что нейтрально. Я спокойно хожу, никто со мной не ругается. Бывает, что болельщики иногда говорят, что их беспокоит, но это все мирно проходит. В интернете одна жизнь, здесь другая жизнь, я чувствую себя нормально.
— То есть в обычной жизни не было агрессии? Никто не говорил, что вы все разваливаете?
— Нет, конечно, такого совершенно не было. Тем более когда ты общаешься с человеком, у тебя всегда есть возможность сказать ему, что-то объяснить. В начале сезона у нас была встреча с болельщиками, потом я понял, что когда ты все говоришь правильно и все аспекты затрагиваешь, они видят. Что-то нельзя объяснить в интернете, а когда один на один, то все легко объясняется.
— Вы терпите все оскорбления, потому что вас они не задевают или все-таки через себя пропускаете их?
— Конечно, я живой человек, все пропускаю через себя, но в последнее время я заметил, что все стало до такой степени одинаково, что даже стало скучно читать. Я стараюсь правильно реагировать на эту критику и считаю, что не нужно из-за этого посыпать голову пеплом или делать какие-то выводы. Главное, чтобы это на тебя не влияло.

«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 63 очками в 54 матчах.

Хоккеисты &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «Большая разница в зарплате не говорит о мастерстве». Интервью с генеральным директором «Салавата»

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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