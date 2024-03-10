«Лада» планирует повысить зарплатный бюджет для сохранения лидеров

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев рассказал о том, что в клубе намерены повысить зарплатный бюджет.

«Вопрос продления контрактов стоит очень остро. Я так думаю, что ребята, которых вы назвали, несомненно, будут иметь предложения от других клубов, — сказал Чеботарев. — Они проводили, может, один из лучших своих сезонов, мы готовы рассматривать предложения, побороться за них, потому что мы их знаем. Задача стоит сохранить костяк, чтобы мы не комплектовались с нуля, как в прошлом сезоне, когда у нас было только шесть человек из высшей лиги. Тот же Остап Сафин — ограниченно свободный агент, и мы намерены сделать ему квалификационное предложение», — приводит слова Чеботарева ТАСС.