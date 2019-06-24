Гендиректор "Динамо": "Шипачев остается в клубе, вскоре мы объявим о деталях"

Генеральный директор московского "Динамо" Евгений Кровопусков рассказал о продлении контракта с Вадимом Шипачевым, и о том, почему клуб не оставил Дмитрия Кагарлицкого.

– 2 мая мы объявили о достижении договоренности с Вадимом. Это было принципиальное решение клуба. Вадим Шипачев остается в клубе, вскоре мы объявим о деталях. Клуб намерен здесь и сейчас продлить контракт с игроком еще на один сезон. Вопрос в финальной стадии, – цитирует Кровопускова пресс-служба клуба.

Также он прокомментировал непродление соглашения с Кагарлицким:

– Это были очень долгие и тяжелые переговоры несмотря на то, что пишут в прессе. Все высказывания чаще всего были преувеличены, либо не соответствовали действительности. Клуб не сошелся с игроком по условиям контракта. Это вполне нормальная рабочая ситуация, хоть и неприятная для клуба и болельщиков. Тем не менее, мы благодарны Дмитрию за его вклад в результат команды в прошлом сезоне.

Помимо этого гендиректор "Динамо" рассказал и о ситуации с Терещенко:

– Алексей Терещенко – наш воспитанник, и мы рассматривали его как игрока московского "Динамо" в новом сезоне. Однако Совет директоров не утвердил данное подписание по объективным причинам, которые я не могу разглашать. Надеемся, что Алексей еще принесет много пользы своему родному клубу и неважно в каком статусе, – заявил Кровопусков.