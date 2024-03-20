Гаврилов назвал команду, у которой проблемы с вратарями в Кубке Гагарина

Бывший вратарь «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов поделился мнением о вратарской позиции московского «Динамо» в Кубке Гагарина.

«Я давно говорил, что если в «Динамо» начнется чехарда с вратарями: Коновалов или Моторыгин, то будет бардак. Сейчас у них это и происходит. Если бело-голубые пошли в плей-офф с Моторыгиным, видимо, Коновалов не был готов, то ему надо доверять. Коновалов и Моторыгин — оба сильные вратари. Но на данном этапе Максим выглядит предпочтительнее», — цитирует Гаврилова Legalbet.

«Динамо» уступило «Трактору» в первых двух матчах второго раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу челябинской команды. Следующая игра между «Динамо» и «Трактором» пройдет 20 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.