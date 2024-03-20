Грачев продлил контракт с «Амуром» на один год

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«Амур» объявил о продлении контракта с нападающим Евгением Грачевым.

Новое соглашение рассчитано на год.

В сезоне-2023/24 34-летний форвард провел за клуб 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (10+10) очков.