Гатиятулин: «Второй матч серии — упорная борьба. С первых секунд играли строго по заданию»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин остался доволен игрой команды во втором матче серии второго раунда плей-офф против «Салавата Юлаева» (4:1).

— Второй матч серии — упорная борьба. С первых секунд играли строго по заданию. Создавали моменты, здорово сыграли спецбригады. Только слова благодарности команде. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, что в первом матче, что сегодня, была сумасшедшая поддержка, которая помогает нам, и ребята достают из себя все, что есть.

— Хорошо сегодня сработало большинство — два гола. Но после заброшенных шайб ребята будто успокоились. Какие слова нашли для команды перед третьим периодом?

— Мы готовились к этой серии и понимали, что важно забить первыми. Сегодня мы забили первыми, соперник прибавил и где-то стал играть активнее. Наверное, показалось, что они завладели преимуществом. Нет, мы сыграли строго по счету. Постарались исключить лишние потери и ошибки. Плана, который есть, мы придерживаемся.

— Почему решили вернуть победный состав, который играл все четыре матча серии против «Нефтехимика»?

— Проанализировали первый матч. Нужно было усилить некоторые направления, поэтому вернулись к этому составу. Все ребята в составе, все готовы играть, даже те, кто не принимал участия в матчах. Если будет необходимость, они в любой момент выйдут и будут сражаться не жалея себя.

— Большой вклад в победу внес голкипер Роман Вилл. Согласны?

— Я отмечу всю команду. Все ребята выходят и сражаются. Побеждает команда.