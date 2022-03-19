Гатиятулин: «Второй матч серии — упорная борьба. С первых секунд играли строго по заданию»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин остался доволен игрой команды во втором матче серии второго раунда плей-офф против «Салавата Юлаева» (4:1).
— Второй матч серии — упорная борьба. С первых секунд играли строго по заданию. Создавали моменты, здорово сыграли спецбригады. Только слова благодарности команде. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, что в первом матче, что сегодня, была сумасшедшая поддержка, которая помогает нам, и ребята достают из себя все, что есть.
— Хорошо сегодня сработало большинство — два гола. Но после заброшенных шайб ребята будто успокоились. Какие слова нашли для команды перед третьим периодом?
— Мы готовились к этой серии и понимали, что важно забить первыми. Сегодня мы забили первыми, соперник прибавил и где-то стал играть активнее. Наверное, показалось, что они завладели преимуществом. Нет, мы сыграли строго по счету. Постарались исключить лишние потери и ошибки. Плана, который есть, мы придерживаемся.
— Почему решили вернуть победный состав, который играл все четыре матча серии против «Нефтехимика»?
— Проанализировали первый матч. Нужно было усилить некоторые направления, поэтому вернулись к этому составу. Все ребята в составе, все готовы играть, даже те, кто не принимал участия в матчах. Если будет необходимость, они в любой момент выйдут и будут сражаться не жалея себя.
— Большой вклад в победу внес голкипер Роман Вилл. Согласны?
— Я отмечу всю команду. Все ребята выходят и сражаются. Побеждает команда.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 1
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|19.03
|14:30
|
Трактор – Сал. Юлаев
|4 : 1
|19.03
|17:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -