Гатиятулин остался доволен игрой «Трактора» в матче с «Куньлунем»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:1).
— Приехали с выезда, немного было времени для восстановления. Видно было, что свежести не хватало. Тем не менее, контролировали всю игру, играли по заданию, где-то перехлестывали эмоции в атаке. Хотели забить, немного неправильно в первом периоде играли, попадали на контратаки. Потом перестроились, строже стали играть в обороне, додавили соперника, создали моменты, реализовали их. Рады победе. Еще раз отмечу всю команду, самоотдачу. И вновь хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку.
— Почему отсутствовал Андрей Стась?
— Андрей получил повреждение. Насколько серьезно — я не могу сказать. Завтра-послезавтра информация будет более детальная.
— И несколько слов про результативную серию Никиты Тертышного.
— Что касается Никиты, хоккей — командный вид спорта. Все ребята играют, создают, есть моменты, которые мы тренируем. Комбинации, выходы из зоны — все это просматривается. Подчеркну, что для нас каждый игрок важен. Ребята играют друг за друга — это один из ключевых моментов для нас.
— Как оцените игру Виталия Абрамова и Вячеслава Основина?
— Видно желание забить. Где-то чуть-чуть оно перехлестывает. Разговариваем, смотрим видео в каких моментах где и что можно усилить. Я думаю, с каждой игрой они будут прибавлять.
— Вы постоянно берете в заявку Константина Лукина. Сегодня в третьем периоде счет позволял выпустить его вместо Михаила Рольгизера. Хочется узнать, получит ли он в дальнейшем время? Потому что эта тройка Рольгизер — Основин — Фатеев сегодня выглядела неуверенно.
— Здесь ребят собрали к игре. Ни одной тренировки вместе они не провели. Следующий матч уже через день и для нас нужно было, чтобы ребята почувствовали друг друга. Костя у нас в обойме, я думаю, где-то в матчах появится.
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/39626-21-22-traktor-vs-kunlun-red-star-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю