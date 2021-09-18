Алексей Колосов: «В том году успел прочувствовать на себе уровне игры в КХЛ, ментально и психологически я готов»

Голкипер минского «Динамо» Алексей Колосов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:0).

«Тяжелая игра. Чуть-чуть не хватило для победы — не смогли забить. Нужно восстанавливаться и готовиться к следующим играм. Тренер говорил нам перед матчем, что нужно поддержать этот темп и навязать свою игру. Знали, что «Салават» побежит и нам надо было ответить им тем же. В том году успел уже прочувствовать на себе уровне игры в КХЛ, ментально и психологически я готов. Не думаю, не волнуюсь перед матчами, просто выхожу и делаю то, что умею. Своей игрой доволен, но хочется больше побед и меньше пропускать. Будем стараться это исправить», — цитирует голкипера сайт КХЛ.