Гатиятулин назвал причины поражения «Трактора» в матче с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф КХЛ
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о поражении от «Салавата Юлаева» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ (1:3).
«Ожидали, что соперник будет действовать более активно. План был, но где-то не получилось его выполнить. Тем не менее, ребята старались и выкладывались в каждом эпизоде. Не все получалось. В третьем периоде смогли чуть добавить и сыграть острее. Не хватило завершения. Готовимся к следующей игре.
Моментами чуть неправильно играли, и на выходе из зоны. В перерыве поправили, подкорректировали наши действия. Повторюсь, что создавали моменты, но не смогли их реализовать. Были моменты для броска, начали улучшать позицию. Разберем матч, подготовимся к следующей игре», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Салавата». Следующий матч пройдет 23 марта в Уфе.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|1 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|21.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|3 : 1
|21.03
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -