Гатиятулин назвал причины поражения «Трактора» в матче с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о поражении от «Салавата Юлаева» в третьем матче серии второго раунда плей-офф КХЛ (1:3).

«Ожидали, что соперник будет действовать более активно. План был, но где-то не получилось его выполнить. Тем не менее, ребята старались и выкладывались в каждом эпизоде. Не все получалось. В третьем периоде смогли чуть добавить и сыграть острее. Не хватило завершения. Готовимся к следующей игре.

Моментами чуть неправильно играли, и на выходе из зоны. В перерыве поправили, подкорректировали наши действия. Повторюсь, что создавали моменты, но не смогли их реализовать. Были моменты для броска, начали улучшать позицию. Разберем матч, подготовимся к следующей игре», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Салавата». Следующий матч пройдет 23 марта в Уфе.