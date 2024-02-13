Гарипов рассказал о том, как начал заниматься хоккеем

Бывший голкипер «Нефтехимика» Эмиль Гарипов рассказал о том, как начал заниматься хоккеем.

«Правда ли, что начинал на позиции защитника? Да, я был самым плохим игроком в команде, а вратаря у нас не было. Я первый матч играл с вратарской клюшкой и ловушкой, а щитков не было. Сколько мне было лет? 7-8 лет. Скажу больше, мы тогда выиграли. Так все и пошло, хотя я мог пропустить по 18-20 шайб за игру», — приводит слова Гарипова Metaratings.ru.

Гарипов сыграл 315 матчей в Континентальной хоккейной лиге, выступая за «Ак Барс», «Авангард», московское «Динамо», «Трактор» и «Нефтехимик». В составе казанского клуба голкипер стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году.