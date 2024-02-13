Мартемьянов: «Сейчас «Амур» почувствовал, что у команды есть реальный шанс войти в плей-офф»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Трактором» (5:3).

«Для обеих команд был непростой матч. Равная игра. Мы забили хорошие голы, сыграли по счету. Ловили соперника на контратаках, это нам удалось, немножко уступили в блокированных бросках, в жесткой игре — в этом элементе надо прибавить. Ключевым моментом в матче стало то, что мы выстояли втроем против пятерых — очень четко играли. И Бобков держал нас в игре. Хорошая командная победа. Тяжело поймать пик формы с нашими переездами. Но сейчас команда почувствовала, что у нас есть реальный шанс войти в плей-офф. Парни это осознают, готовятся и играют», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

Хабаровская команда одержала четыре победы подряд. После этой игры «Амур» с 64 очками поднялся на 8-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции (зону плей-офф). 14 февраля команда Мартемьянова проведет еще один матч против «Трактора».