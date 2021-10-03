Тренер «Металлурга» рассказал о самочувствии Ильи Воробьева после победы над «Динамо»

Тренер «Металлурга» Марк Френч после победы над московским «Динамо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи и рассказал о состоянии здоровья Ильи Воробьева.

«Самое главное, что был хороший матч с нашей стороны, это всегда важно, когда команда на выезде. Во втором периоде мы как-то отошли от своей игры, можно сказать, что немного провалились. В третьем мне очень понравилось, как «Динамо» держало ответ. Единственное, до того момента, как они смогли забить нам в меньшинстве. В остальном, самое главное, что и мы смогли вернуться в игру, потому что, когда ты пропускаешь в большинстве, важно, как ты отвечаешь.

Как узнал, что буду исполняющим обязанности главного тренера? Утром получили сообщение от Воробьева, что тест положительный, но никаких симптомов нет. И, конечно, команда старалась никак не отклоняться от своей подготовки. Единственное, утром больше было разговоров, потому что и тренеры поделили между собой обязанности, ну и с командой нужно было проговорить, как будет проходить эта игра», — приводит слова Френча корреспондент «СЭ» Надежда Тонконог.

Френч также высказался об игре Голдобина и текущей форме команды.

«Самое главное, что Голдобин здесь сейчас показывает свою игру. В таком матче, как сегодня, важно получать от игроков такого уровня как Николай, классную игру. Он это сделал, лидеры себя проявили, вопросов больше нет.

Кто будет на тренерском мостике на следующую игру? Илья очень хороший тренер, мы пока что ничего не знаем, ждем, пока он вернется.

Всего одно поражение у команды? Каждая игра по-разному складывается, когда-то выручают спецбригады. Сегодня 5 на 5 потрясающе команда действовала, самое главное — находить пути к своим победам», — добавил Френч.