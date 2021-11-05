Феноменальный гол Кравцова в овертайме! Русский форвард приехал из Америки и сразу же выдал чудо-матч

«Трактор» одержал победу над «Барысом» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

Автором решающей шайбы стал нападающий Виталий Кравцов, который только вернулся в КХЛ из НХЛ. В этом игровом моменте Кравцов красиво обыграл защитника Олле Альсинга.

Всего в этой встрече форвард набрал 3 (2+1) очка.