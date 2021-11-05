Феноменальный гол Кравцова в овертайме! Русский форвард приехал из Америки и сразу же выдал чудо-матч
Форвард «Трактора» Кравцов забил эффектный гол в овертайме матча с «Барысом»
19:08
«Трактор» одержал победу над «Барысом» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.
Автором решающей шайбы стал нападающий Виталий Кравцов, который только вернулся в КХЛ из НХЛ. В этом игровом моменте Кравцов красиво обыграл защитника Олле Альсинга.
Всего в этой встрече форвард набрал 3 (2+1) очка.
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