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Феноменальный гол Кравцова в овертайме! Русский форвард приехал из Америки и сразу же выдал чудо-матч

Форвард «Трактора» Кравцов забил эффектный гол в овертайме матча с «Барысом»
19:08
Виталий Кравцов. Фото ХК «Трактор».
Виталий Кравцов. Фото ХК «Трактор».
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«Трактор» одержал победу над «Барысом» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

Автором решающей шайбы стал нападающий Виталий Кравцов, который только вернулся в КХЛ из НХЛ. В этом игровом моменте Кравцов красиво обыграл защитника Олле Альсинга.

Всего в этой встрече форвард набрал 3 (2+1) очка.

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Иван Шитик все материалы автора
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