Форвард «Спартака» Порядин: «В мире не так много спортивных сооружений такого масштаба, как «СКА Арена»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин поделился впечатлениями от прошедшего ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ, где он представлял сборную дивизиона Боброва.

«Всегда приятно, когда тебя приглашают на мероприятие, где собираются сильнейшие мастера лиги. Тем более фактически мы открыли «СКА Арену». Считаю, хороший город Санкт-Петербург заслуживает такую. Эмоции непередаваемые. Когда вышел на лед и окинул взглядом трибуны, в голове крутилось: «Ух ты!» В КХЛ не так много спортивных сооружений такого масштаба. Да что там в лиге — в мире. Размеры льда действительно поражают. Удивительно, насколько колоссальное это сооружение с точки зрения инженерных решений. Не каждый день играешь в таких условиях», — цитирует хоккеиста RT.

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2023 проходил с 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге. Победу одержал дивизион Харламова, который в финале обыграл дивизион Тарасова (8:7 Б). Третье место заняла сборная Боброва.