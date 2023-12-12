«Спартак» заключил контракт с Мальцевым до конца сезона

Нападающий Михаил Мальцев перешел в «Спартак» из клуба НХЛ «Лос-Анджелес», сообщила пресс-служба КХЛ. Контракт 25-летнего игрока с российской командой рассчитан до окончания сезона-2023/24.

«Спартак» получил права на Мальцева в 2022 году в результате обмена Александра Никишина в СКА на девятерых игроков. 1 июля Мальцев подписал однолетний контракт на 775 тысяч долларов с «Лос-Анджелесом».

В этом сезоне Мальцев выступал в фарм-клубе в АХЛ, набрав 14 (4+10) очков в 21 матче за «Онтарио Рейн». Также на счету Мальцева за карьеру в НХЛ выступления за «Колорадо» и «Нью-Джерси».