Форвард «Сочи» Попугаев высказался об увольнении Назарова

Нападающий «Сочи» Никита Попугаев в интервью «СЭ» рассказал, как изменилась игра команды после прихода главного тренера Сергея Светлова, который сменил Андрея Назарова.

— Недавно в «Сочи» сменился главный тренер. Что нового в игру команды привнес Сергей Светлов?

— У каждого тренера свои особенности. Не хотелось бы раскрывать всех деталей. Система игры изменилась. Стараемся прислушиваться к новым требованиям. Стандартные упражнения, такие как «один в ноль», «два в один», присутствуют в каждой команде. Конечно, тактические упражнения поменялись, но мы уже перестроились.

— На старте сезона удивляло, что в некоторых матчах такая молодая команда, как «Сочи», играла без куража. С чем это можете связать?

— У каждого клуба бывают неудачные серии. Вспомните, как начал сезон «Авангард». Нам надо преодолеть эту черную полосу, и дальше игра пойдет намного лучше. Мы уверены в этом. А по поводу куража — каждый игрок выходит со стопроцентной мотивацией на каждый матч. По самоотдаче точно вопросов нет.

— На первой встрече с командой Сергей Светлов выступил с мощной речью. Вы прониклись словами нового тренера?

— Конечно. Такие мотивационные слова были нужны команде. Это придает уверенности.

— У Светлова звучал тезис: мы — лучше, чем-то место, на котором находимся сейчас. Это, наверное, главные слова.

— Согласен. Считаю, что мы достойны большего. Возможно, от нас немного отвернулась удача. Надо вернуть ее и двигаться дальше.