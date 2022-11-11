Сергей Гимаев: «Проблемы СКА в обороне — это временный спад, который будет преодолен командой»
Известный хоккеист и комментатор Сергей Гимаев назвал причины поражения СКА от «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:3).
«Прежде всего, нельзя не учитывать дальневосточный фактор — дальний перелет и связанные с этим обстоятельства. Добавим сюда возможную недооценку соперника. Все-таки, несмотря на успешную и самоотверженную игру приморцев в нынешнем сезоне, многие команды продолжают воспринимать «Адмирал» по старому, как явного аутсайдера и обжигаются на этом.
Если говорить о самом матче, то основной причиной неудачи петербуржцев стала великолепная игра лидеров «Адмирала»: вратаря Никиты Серебрякова и всей команды в целом", — приводит «Спорт День за Днем» слова Гимаева.
Также он ответил на вопрос, стоит ли придавать серьезное значение проблемам в обороне, которые возникли у клуба из Санкт-Петербурга в последних матчах.
«Нет, не стоит. Проблемы СКА в обороне — это временный спад, который несомненно будет преодолен командой и ее тренерским штабом», — добавил специалист.
На данный момент СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 52 очка.
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|18
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|13.11
|14:30
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Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
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|17:00
|
Ак Барс – Авангард
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ЦСКА – Динамо Мн
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