Форвард СКА Зыков получил штраф до конца матча в игре против ЦСКА

Форвард СКА Валентин Зыков получил штраф до конца матча в домашнем матче против ЦСКА.

Эпизод произошел на 7-й минуте второго периода. Сначала Зыков получил 5 минут штрафа за толчок на борт, а затем был отстранен на 20 минут.

Далее на льду произошла стычка.

На данный момент СКА ведет в матче с ЦСКА со счетом 2:0.