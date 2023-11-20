СКА победил ЦСКА, Алистров оформил ассистентский дубль
СКА дома обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Ассистентский дубль оформил Владимир Алистров, который набрал 26-е (9+17) очко в этом сезоне. У ЦСКА свою 10-ю шайбу в сезоне забросил Максим Мамин.
На 7-й минуте второго периода форвард СКА Валентин Зыков получил штраф до конца матча после толчка соперника в борт.
Это вторая победа питерских армейцев над московскими в этом сезоне — в октябре СКА обыграл ЦСКА со счетом 3:2.
СКА набрал 38 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда одержала 6-ю победу подряд. ЦСКА с 36 очками располагается на 5-м месте «Запада».
Команда Романа Ротенберга 23 ноября примет «Спартак». Команда Сергея Федорова 22-го числа сыграет на выезде с «Северсталью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Глотов — 8 (Алистров), 14:35 — 1:0. Чивилев — 2 (Алистров), 24:34 — 2:0. Мамин — 10 (Карнаухов, Соркин), 58:40 — 2:1.
Вратари: Серебряков — Федотов.
Штраф: 35 — 4.
Броски: 23 (10+8+5) — 30 (6+13+11).
Судьи: Белов, Оскирко.
20 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12448 зрителей
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