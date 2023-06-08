Форвард Сетдиков подписал с «Сибирью» новый однолетний контракт

«Сибирь» подписала новый однолетний контракт с нападающим Никитой Сетдиковым, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний хоккеист перешел в команду по ходу сезона-2020/21 и с тех пор провел 111 матчей, в которых набрал 37 (16+21) очков.

Минувший сезон стал для Сетдикова самым успешным в карьере КХЛ — в 51 матче он записал на свой счет 15 очков (8+7).