Президент «Барыса» заявил, что клуб закрыл долги по зарплатам игроков

«Барыс» рассчитался по долгам по зарплатам игроков. Об этом в интервью «СЭ» заявил президент казахстанского клуба Борис Иванищев.

— Мы полностью погасили все долги. Подписан бюджет на три года. Думаю, в дальнейшем таких проблем не будет, — сказал «СЭ» Иванищев.

В сезоне-2022/23 «Барыс» занял последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 61 очком в 68 матчах.