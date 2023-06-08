Защитник «Динамо» Зайцев перешел в «Спартак» в обмен на денежную компенсацию

Защитник «Динамо» Егор Зайцев продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает пресс-служба красно-белых.

25-летний россиянин перешел в «Спартак» в обмен на денежную компенсацию.

Зайцев — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 он набрал 3 (1+2) очка в 36 матчах за бело-голубых.