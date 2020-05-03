Форвард сборной Латвии Даугавиньш стал игроком «Витязя»

Нападающий Каспарс Даугавиньш подписал контракт с «Витязем», сообщает пресс-служба клуба из Подольска. Соглашение с 31-летним латвийским хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2021 года.

В сезоне-2019/20 Даугавиньш провел 59 матчей за «Спартак», в которых забросил 19 шайб и сделал 21 голевую передачу. В плей-офф у него шесть игр и 4 (1+3) очка.

Даугавиньш является нападающим сборной Латвии.