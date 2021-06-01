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Форвард сборной Казахстана Сагадеев подписал контракт с «Локомотивом»

14:59
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Экс-нападающий «Барыса» Антон Сагадеев продолжит карьеру в «Локомотиве», информирует пресс-служба ярославского клуба в Twitter. Одностороннее соглашение будет действовать до окончания сезона-2021/2022.

В составе «Барыса» 27-летний форвард провел 246 матчей и набрал 53 очка (23+30) при показателе полезности «0».

Сагадеев вошел в состав сборной Казахстана на ЧМ-2021. В 7 матчах он отдал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hclokomotiv/status/1399685286460805120

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