Форвард сборной Казахстана Сагадеев подписал контракт с «Локомотивом»

Экс-нападающий «Барыса» Антон Сагадеев продолжит карьеру в «Локомотиве», информирует пресс-служба ярославского клуба в Twitter. Одностороннее соглашение будет действовать до окончания сезона-2021/2022.

В составе «Барыса» 27-летний форвард провел 246 матчей и набрал 53 очка (23+30) при показателе полезности «0».

Сагадеев вошел в состав сборной Казахстана на ЧМ-2021. В 7 матчах он отдал 2 результативные передачи.