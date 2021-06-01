Хорватский нападающий Рендулич перейдет в «Адмирал»
12:36
Как стало известно «СЭ», хорватский нападающий Борна Рендулич станет новичком «Адмирала», который со следующего сезона возвращается в КХЛ.
Сезон-2020/21 29-летний форвард провел в шведском «Эребро», набрав 38 (17+21) очков в 49 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очка в девяти матчах.
Ранее Рендулич уже играл в КХЛ, в сезонах 2017/18 и 2018/19 он выступал за «Витязь». В 95 матчах в лиге на его счету 43 (22+21) очка.
(Артур Хайруллин)
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