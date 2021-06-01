«Амур» объявил о переходе Ильи Зубова
15:35
Хабаровский «Амур» в Instagram объявил о заключении контракта с форвардом Ильей Зубовым.
Последние три сезона Зубов провел в московском «Спартаке». В минувшем сезоне он набрал 10 (3+7) очков в 26 встречах регулярного чемпионата.
Всего в КХЛ на счету 34-летнего форварда 596 матчей и 305 (91+21/64) набранных очков при показателе полезности «+19».
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