«Амур» объявил о переходе Ильи Зубова

Хабаровский «Амур» в Instagram объявил о заключении контракта с форвардом Ильей Зубовым.

Последние три сезона Зубов провел в московском «Спартаке». В минувшем сезоне он набрал 10 (3+7) очков в 26 встречах регулярного чемпионата.

Всего в КХЛ на счету 34-летнего форварда 596 матчей и 305 (91+21/64) набранных очков при показателе полезности «+19».