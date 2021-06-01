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«Амур» объявил о переходе Ильи Зубова

15:35
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Хабаровский «Амур» в Instagram объявил о заключении контракта с форвардом Ильей Зубовым.

Последние три сезона Зубов провел в московском «Спартаке». В минувшем сезоне он набрал 10 (3+7) очков в 26 встречах регулярного чемпионата.

Всего в КХЛ на счету 34-летнего форварда 596 матчей и 305 (91+21/64) набранных очков при показателе полезности «+19».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPk5bvmHDBO/

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