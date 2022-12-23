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Сегодня, 20:43

Кадейкин о хет-трике в матче с «Адмиралом»: «В принципе, давно пора было»

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился впечатлениями от хет-трика в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:3).

— Приятно забить три гола. В принципе, давно пора было. Эмоции положительные, получилось забить. Иногда игра идет, но не забиваешь. Сегодня так все сложилось, что могли и больше забить. Неплохо играли, создавали моменты в каждом периоде.

— Показалось, что после сборной России приехали более мотивированным?

— После сборной, наверное, все приезжают в хорошем настроении. Как ни крути, там собраны хорошие игроки, все чуть-чуть побыстрее и поответственнее, поэтому приходится быстрее думать и реагировать.

Александр Кадейкин отправил три шайбы в ворота «Адмирала» и оформил свой первый хет-трик в КХЛ.

Для игроков «Салавата» этот хет-трик стал 24-м в лиге.

Топ-5 клубов КХЛ по количеству хет-триков

1. СКА — 34

2. «Барыс» — 31

3. «Металлург» — 30

4. «Динамо» — 28

5. «Ак Барс», «Салават Юлаев» — по 24

Источник: https://hcsalavat.ru/news/aleksandr-kadeykin-priyatno-zabit-tri-gola-davno-pora/
Александр Кадейкин
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
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8 Динамо Мн 42 17 25 42
9 Северсталь 41 15 26 40
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23.12 16:30
Авангард – Амур
 3 : 1
23.12 17:00
Металлург – Сибирь
 2 : 3 Б
23.12 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 5 : 3
23.12 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
23.12 19:30
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