Кадейкин о хет-трике в матче с «Адмиралом»: «В принципе, давно пора было»
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился впечатлениями от хет-трика в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:3).
— Приятно забить три гола. В принципе, давно пора было. Эмоции положительные, получилось забить. Иногда игра идет, но не забиваешь. Сегодня так все сложилось, что могли и больше забить. Неплохо играли, создавали моменты в каждом периоде.
— Показалось, что после сборной России приехали более мотивированным?
— После сборной, наверное, все приезжают в хорошем настроении. Как ни крути, там собраны хорошие игроки, все чуть-чуть побыстрее и поответственнее, поэтому приходится быстрее думать и реагировать.
Александр Кадейкин отправил три шайбы в ворота «Адмирала» и оформил свой первый хет-трик в КХЛ.
Для игроков «Салавата» этот хет-трик стал 24-м в лиге.
Топ-5 клубов КХЛ по количеству хет-триков
1. СКА — 34
2. «Барыс» — 31
3. «Металлург» — 30
4. «Динамо» — 28
5. «Ак Барс», «Салават Юлаев» — по 24
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|43
|34
|9
|71
|2
|Локомотив
|42
|26
|16
|58
|3
|ЦСКА
|40
|26
|14
|57
|4
|Торпедо
|41
|25
|16
|53
|5
|Динамо М
|42
|23
|19
|53
|6
|Спартак
|42
|20
|22
|46
|7
|Витязь
|42
|18
|24
|44
|8
|Динамо Мн
|42
|17
|25
|42
|9
|Северсталь
|41
|15
|26
|40
|10
|Куньлунь
|43
|15
|28
|34
|11
|Сочи
|40
|5
|35
|17
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|41
|28
|13
|59
|2
|Металлург
|42
|26
|16
|57
|3
|Сибирь
|45
|26
|19
|55
|4
|Авангард
|42
|24
|18
|52
|5
|Сал. Юлаев
|42
|22
|20
|52
|6
|Адмирал
|43
|23
|20
|51
|7
|Ак Барс
|41
|19
|22
|45
|8
|Амур
|41
|17
|24
|40
|9
|Барыс
|42
|18
|24
|39
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|41
|17
|24
|36
|23.12
|16:30
|
Авангард – Амур
|3 : 1
|23.12
|17:00
|
Металлург – Сибирь
|2 : 3 Б
|23.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|5 : 3
|23.12
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|23.12
|19:30
|
Витязь – Ак Барс
|- : -
|23.12
|19:30
|
Сочи – Куньлунь
|- : -