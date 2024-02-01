1 февраля «Салават Юлаев» на своем льду в Уфе примет тольяттинскую «Ладу» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории комплекса «Уфа-Арена» начнется в 17.00.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Салават Юлаев» — «Лада» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало прямого эфира в 16.45 мск.

Игру КХЛ также бесплатно покажут на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru Следите за ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Лада» с помощью матч-центра «СЭ».

«Салават Юлаев» тренера Виктора Козлова занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 77 очками после 57 матчей. «Лада» с 71 баллом идет на четвертой строчке на «Востоке» после 59 встреч. В последний раз команды встречались 30 ноября 2023 года. Тогда уфимцы обыграли «Ладу» со счетом 5:2.

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