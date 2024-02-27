Форвард московского «Динамо» Чернышов: «Нужно сконцентрироваться и хорошо провести плей-офф»

Нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина против минского «Динамо».

«Впечатления от чемпионата остались положительные. Какие впечатления от своей игры в «регулярке»? Трудно сказать, об этом вам лучше спросить у тренерского штаба. Если говорить в общих чертах, то мне есть над чем работать. Поговорим об этом в конце сезона, они укажут на какие-то недочеты и подскажут, что нужно исправить. Я думаю, буду над этим работать. Но сейчас все мысли не об этом. Нужно сконцентрироваться и хорошо провести плей-офф. Не могу оценить минское «Динамо», потому что я не играл с ними в этом сезоне. Тренерский штаб покажет нам видео, и мы подойдем к играм полностью готовыми», — приводит «РБ Спорт» слова Чернышова.

Первый матч серии «Динамо» Москва — «Динамо» Минск состоится 1 марта.