Уил о победе «Динамо» над ЦСКА: «Эта игра дала возможность войти в плей-офф с хорошим настроением»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил прокомментировал победу над ЦСКА (4:3 ОТ) в заключительном матче регулярки ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы провели хорошую командную работу. Начали в июле в Бору. Командой мы прошли все взлеты и падения. Очень круто находиться на вершине турнирной таблицы. Серия с минским «Динамо» обещает быть интересной. У них хорошая и крупная команда, поэтому нам придется непросто. Сыграем на пределе своих возможностей. У минчан тренерская команда.

Игра с ЦСКА получилась хорошей, она дала нам возможность войти в плей-офф с хорошим настроением. Армейцы сыграли в духе плей-офф. Было здорово провести такой матч перед началом игр на вылет. Мой гол в овертайме? Я набрал скорость и набежал на ворота. Мы играли 4 на 3, а в таких ситуациях я стараюсь делать подобные проходы. Вот сегодня такой и привел к победе», — приводит «РБ Спорт» слова Уила.

Московское «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с минским «Динамо». Серия стартует 1 марта.