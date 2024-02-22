Форвард «Металлурга» Юров установил новый рекорд результативности в КХЛ среди игроков до 21 года

Нападающий «Металлурга» Данила Юров установил новый рекорд результативности в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ среди хоккеистов до 21 года.

В четверг, 22 февраля, Юров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Амура».

Теперь у 20-летнего форварда 48 (21+27) очков в 59 матчах нынешнего сезона — Юров побил рекорд, который до этого принадлежал Владимиру Тарасенко.

В сезоне-2011/12 Тарасенко в возрасте 20 лет набрал 47 (23+24) очков в 54 играх.