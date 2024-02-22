«Автомобилист» победил «Барыс», у Голышева и Да Косты по две голевые передачи

«Автомобилист» на выезде обыграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей забросили Алексей Макеев, Максим Осипов, Артем Каштанов и Александр Севостьянов. Нападающие екатеринбуржцев Анатолий Голышев и Стефан Да Коста сделали по две результативные передачи.

Единственный гол хозяев на счету Аркадия Шестакова.

«Автомобилист» занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 80 очками в 67 матчах. 25 февраля команда из Екатеринбурга проведет последний матч в нынешнем регулярном чемпионате против «Локомотива».

«Барыс» идет 12-м на «Востоке» с 48 очками в 66 играх. Команде из Астаны предстоит провести еще два матча: против «Лады» (24 февраля) и «Сибири» (26 февраля).

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Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Шестаков — 14 (Лабейт, Хенкель), 0:59 — 1:0. Макеев — 15 (Голышев, Да Коста), 2:50 — 1:1. Осипов — 3 (Голышев, Да Коста), 8:46 — 1:2. Каштанов — 1, 36:36 — 1:3. Севостьянов — 4 (Кизимов), 55:32 — 1:4.

Вратари: Паскуале — Аликин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (7+9+16) — 42 (16+12+14).

Судьи: Акузовский, Бондарь.

22 февраля. Астана. Барыс-Арена.