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Форвард «Локомотива» Ткачев забросил 100-ю шайбу в КХЛ

11:31
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Форвард ярославского «Локомотива» Владимир Ткачев 16 февраля отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:2).

Капитан «железнодорожников» забросил победную шайбу, которая стала для него сотой в КХЛ.

27-летний нападающий выступал в КХЛ за «Ак Барс» и «Локомотив». Всего на его счету 458 матчей, в которых он набрал 213 (100+113) очков.

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