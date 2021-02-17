Форвард «Локомотива» Ткачев забросил 100-ю шайбу в КХЛ
11:31
Форвард ярославского «Локомотива» Владимир Ткачев 16 февраля отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:2).
Капитан «железнодорожников» забросил победную шайбу, которая стала для него сотой в КХЛ.
27-летний нападающий выступал в КХЛ за «Ак Барс» и «Локомотив». Всего на его счету 458 матчей, в которых он набрал 213 (100+113) очков.
Вчерашняя победная шайба стала для нашего капитана сотой в КХЛ!— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) February 17, 2021
Отличный рубеж, теперь желаем увеличить его, как минимум, вдвое ?? pic.twitter.com/bcbgIVXA6t
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