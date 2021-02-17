Ковальчук стал лучшим игроком «Авангарда» в январе

Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук признан лучшим игроком команды в январе, сообщает пресс-служба омского клуба в Twitter.

37-летний хоккеист заработал 43,66 процента голосов болельщиков в голосование за звание лучшего игрока месяца. На счету Ковальчука 13 (3+10) очков в матчах января.

Мощный отрыв от ближайших преследователей: 43,66% болельщиков проголосовали за нападающего Илью Ковальчука! Набрав 13 (3+10) очков в первом месяце 2021 года, он получает звание «G-Drive. Лучший игрок» января! #GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/4jHnVmk2gj — ХК Авангард (@hcavangardomsk) February 17, 2021

В декабре 2020 года Ковальчук стал хоккеистом «Авангарда». На его счету 15 (4+11) очков при показателе полезности «-5» в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ.