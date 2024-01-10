Стала известна зарплата защитника «Амура» Гуркина

В середине декабря «Амур» подписал контракт до конца сезона с защитником Ефимом Гуркиным.

Как стало известно «СЭ», за четыре с половиной месяца в хабаровском клубе Гуркин получит около 11 миллионов рублей.

В сезоне-2023/24 31-летний Гуркин набрал 6 (3+3) очков в 34 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.