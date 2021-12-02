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Форвард «Дубай Майти Кэмелз» Ломакин: «Хоккей дал возможность путешествовать по миру»

Форвард «Дубай Майти Кэмелз» Ломакин рассказал, что хоккей дал ему возможность путешествовать по миру
16:33
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Форвард «Дубай Майти Кэмелз» и хоккейный агент Юрий Ломакин рассказал, как он оказался в Дубае.

«Дубай всегда привлекал. Приехали сюда, когда появилась возможность, — приводит слова Ломакина «Чемпионат». — Мы с братом связались с Владимиром Бурдуном, он единственный, кто пытается развить в Дубае хоккей. Открыли с ним здесь хоккейное агентство, у нас уже больше 150 хоккеистов, многие выступают в европейских лигах. Дубай — наша штаб-квартира, ведем дела отсюда, но наши люди есть и в европейских странах».

Также нападающий рассказал, как так получилось, что он играл во Франции, Белоруссии, Швеции и Турции.

«В хоккее мы с четырех лет, хотелось взять от него по максимуму. Хоккей дал возможность путешествовать по всему миру, посмотреть много мест. И в России много где были, даже на Сахалине, и в Европе. Жили в Париже, на Лазурном берегу в Монпелье, и в Турции, и в Швеции. Лиги были не топовыми, но акцент был не на этом», — сказал он.

Напомним, что 3 декабря «Авангард» и «Ак Барс» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ в Дубае. Встреча состоится на «Coca-Cola Арене». Ее вместимость — 12 тысяч зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/article-4531455-intervyu-s-yuriem-lomakinym-o-hokkee-v-oae-gde-projdyot-match-khl-est-li-hokkej-v-emiratah-kak-igraetsya-v-dubae.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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