«Фигурное катание нравится». Хоккеист Воронков прокомментировал слухи о романе с Загитовой
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал слухи о его романе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Отметим, что «Ак Барс» 3 декабря сыграет с «Авангардом» в Дубае. Загитова также находится в ОАЭ и посетит игру.
— Дмитрий, как вы относитесь к фигурному катанию? Это вопрос как бы с подвохом, но и без.
— Почему с подвохом?
— Ну, как вам сказать... Здесь участница шоу Алина Загитова. Я думаю, вам хорошо знакома.
— Не общались еще ни разу.
— То есть это все слухи, что вы встречаетесь?
— Я не слышал.
— Мы слышали.
— Можно дальше?
— Нравится ли вам фигурное катание?
— Нравится, — рассказал Воронков в интервью «Матч! Хоккей».
19-летняя Загитова ведет шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, а также чемпионкой мира и Европы.
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