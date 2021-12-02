«Фигурное катание нравится». Хоккеист Воронков прокомментировал слухи о романе с Загитовой

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал слухи о его романе с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

Отметим, что «Ак Барс» 3 декабря сыграет с «Авангардом» в Дубае. Загитова также находится в ОАЭ и посетит игру.

— Дмитрий, как вы относитесь к фигурному катанию? Это вопрос как бы с подвохом, но и без.

— Почему с подвохом?

— Ну, как вам сказать... Здесь участница шоу Алина Загитова. Я думаю, вам хорошо знакома.

— Не общались еще ни разу.

— То есть это все слухи, что вы встречаетесь?

— Я не слышал.

— Мы слышали.

— Можно дальше?

— Нравится ли вам фигурное катание?

— Нравится, — рассказал Воронков в интервью «Матч! Хоккей».

19-летняя Загитова ведет шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, а также чемпионкой мира и Европы.