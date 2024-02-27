Вратарь ЦСКА Федотов о дисквалификации: «Перед сезоном меня заверили, что я в любом случае сыграю»

Вратарь ЦСКА Иван Федотов рассказал, как на его состояние повлияла ситуация с дисквалификацией перед началом сезона-2023/24.

В августе 2023 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что Федотов нарушил контракт с выступающей в НХЛ «Филадельфией» из-за того, что подписал соглашение на два года с ЦСКА.

Голкипера дисквалифицировали на 4 месяца и наложили на ЦСКА запрет на трансферы сроком на один сезон.

«В целом никакого волнения не было, потому что была уверенность в том, что я сыграю. Плюс мне оказывали поддержку в той или иной мере. Меня заверили, что я в любом случае сыграю, и нет поводов для волнения, сомнений. Готовился, не обращал внимания на этот ажиотаж, поскольку его больше формировала пресса, какие-то люди со стороны. Я спокойно концентрировался на своих делах», — приводит «Газета.ru» слова Федотова.

В сезоне-2023/24 Федотов провел за ЦСКА 44 матча и одержал 21 победу, отражая 91,4 процента бросков.