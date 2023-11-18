«Северсталь» обыграла «Витязь» в матче КХЛ, у Пилипенко дубль
«Северсталь» на выезде победила «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:2.
За череповецкий клуб два гола забил Кирилл Пилипенко, еще по одному у Александра Скоренова, Ильи Иванцова, Кристиана Яроша и Александра Жабреева.
У подмосковной команды отличились Скотт Уилсон и Владислав Кара.
«Северсталь» набрала 33 очка в 31 матче и занимает седьмое место в Западной конференции. «Витязь» находится на последней, 11-й, строчке (26 очков в 33 играх).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Московская область) — 6:2 (0:0, 2:2, 4:0)
Голы: Скоренов — 12 (бол., Иванцов, Степанов), 23:48 — 1:0. Уилсон — 8 (бол., Рой, Цицюра), 30:57 — 1:1. Кара — 3 (Воронков), 34:42 — 1:2. Иванцов — 5 (Скоренов), 38:49 — 2:2. Пилипенко — 15 (Буренов, Ильин), 43:53 — 3:2. Ярош — 1 (бол.), 46:04 — 4:2. Жабреев — 2 (Подшивалов), 46:24 — 5:2. Пилипенко — 16 (бол., Ярош, Муханов), 55:32 — 6:2.
Вратари: Шостак — Дорожко (Шикин, 46:24).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 35 (10+12+13) — 15 (4+6+5).
Судьи: Наумов, Фатеев.
18 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5300 зрителей.
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