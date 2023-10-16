Форвард «Амура» Хохлачев назвал дурацким поступком прыжок на чужую машину

Нападающий «Амура» Александр Хохлачев впервые прокомментировал скандальный инцидент со своим участием.

В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска.

«Мой поступок получился дурацким. Безусловно, я повел себя неправильно, чувствую себя виноватым, признаю это. Хотел бы извиниться за случившееся. Обещаю приносить пользу команде, выкладываться на льду, набирать очки и радовать наших хабаровских болельщиков», — цитирует Хохлачева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Амур» оштрафует игрока на месячную зарплату.

По данным «СЭ», игрок зарабатывает 75 миллионов рублей в год, а значит, штраф составит примерно 6,25 миллиона.