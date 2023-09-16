Форвард «Ак Барса» Шипачев побил рекорд КХЛ по количеству очков в регулярных чемпионатах
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев установил рекорд КХЛ по количеству очков, набранных в регулярных чемпионатах.
Сегодня, 16 сентября, в матче против «Торпедо» он отдал результативную передачу и записал на свой счет 518-й ассист и 757-е (239+518) очко.
Таким образом Шипачев обошел экс-нападающего Сергея Мозякина, который за карьеру в КХЛ набрал 756 баллов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|5
|5
|0
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|6
|4
|2
|8
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Локомотив
|6
|4
|2
|8
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|3
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|4
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|5
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|6
|Лада
|7
|3
|4
|7
|7
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|8
|Амур
|6
|3
|3
|6
|9
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
Результаты / календарь
6.09
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20.09
21.09
|16.09
|13:30
|
Барыс – Адмирал
|4 : 3
|16.09
|13:30
|
Авангард – Нефтехимик
|5 : 1
|16.09
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|0 : 3
|16.09
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 1
|16.09
|15:00
|
Металлург Мг – Лада
|1 : 3
|16.09
|16:00
|
Куньлунь РС – Локомотив
|0 : 4
|16.09
|17:00
|
ЦСКА – Спартак
|3 : 2 ОТ
|16.09
|17:00
|
Ак Барс – Торпедо
|4 : 3
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