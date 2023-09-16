Форвард «Ак Барса» Шипачев побил рекорд КХЛ по количеству очков в регулярных чемпионатах

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев установил рекорд КХЛ по количеству очков, набранных в регулярных чемпионатах.

Сегодня, 16 сентября, в матче против «Торпедо» он отдал результативную передачу и записал на свой счет 518-й ассист и 757-е (239+518) очко.

Таким образом Шипачев обошел экс-нападающего Сергея Мозякина, который за карьеру в КХЛ набрал 756 баллов.