Форвард «Ак Барса» Радулов провел 600-й матч в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов провел 600-й матч в КХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист провел юбилейную игру против «Лады» в Казани. Матч идет в эти минуты.

У 37-летнего Радулова в активе 484 матча в регулярном чемпионате и 116 в плей-офф. В 600 матчах форвард забросил 237 шайб и отдал 446 результативных передач.