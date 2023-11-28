«Сибирь» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» и «Северсталь» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Новосибирске и завершилась победой гостей — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Сибирь» — «Северсталь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» (37 очков) после 36 матчей занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (39) после 37 игр идет восьмой на «Востоке».