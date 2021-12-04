Финны заработают 931 миллион рублей за этот сезон в российских клубах КХЛ

Как стало известно «СЭ», финские легионеры российских клубов КХЛ в этом сезоне заработают 931 миллион рублей. Всего в нынешнем сезоне в регулярном чемпионате в 19 российских клубах сыграл 21 финн.

Самым высокооплачиваемым игроком из Финляндии остается нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен с зарплатой в 90 миллионов рублей в год.

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