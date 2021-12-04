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Стала известна сумма, которую заработают канадцы в российских клубах КХЛ

07:45
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Как стало известно «СЭ», канадские легионеры российских клубов КХЛ в этом сезоне заработают 893 миллиона рублей. Всего в нынешнем сезоне в регулярном чемпионате в 19 российских клубах сыграло 20 канадцев.

Больше всех среди канадцев получает вратарь «Локомотива» Эдди Паскуале. Его зарплата составляет 75 миллионов рублей в год.

Сколько миллиардов увозят иностранцы из российских клубов КХЛ? Зарплаты всех легионеров лиги

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Артур Хайруллин все материалы автора
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