Стала известна сумма, которую заработают канадцы в российских клубах КХЛ
07:45
Как стало известно «СЭ», канадские легионеры российских клубов КХЛ в этом сезоне заработают 893 миллиона рублей. Всего в нынешнем сезоне в регулярном чемпионате в 19 российских клубах сыграло 20 канадцев.
Больше всех среди канадцев получает вратарь «Локомотива» Эдди Паскуале. Его зарплата составляет 75 миллионов рублей в год.
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