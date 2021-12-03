Рижское «Динамо» из-за метели так и не смогло вылететь в Нижний Новгород

Рижское «Динамо» из-за метели 3 декабря так и не смогло вылететь в Нижний Новгород, где команде предстоит провести матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Вылет запланирован на утро 4 декабря, сообщает пресс-служба клуба.

Atcelts DINAMO R?GA komandas 3. decembra lidojums uz ?i??ijnovgorodu. Lidojums atlikts uz 4. decembra plkst.9:30 no r?ta. — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) December 3, 2021

Начало матча «Торпедо» — «Динамо» Рига намечено на 17.00 по московскому времени.