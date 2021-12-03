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Рижское «Динамо» из-за метели так и не смогло вылететь в Нижний Новгород

3 декабря, 23:08
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Рижское «Динамо» из-за метели 3 декабря так и не смогло вылететь в Нижний Новгород, где команде предстоит провести матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Вылет запланирован на утро 4 декабря, сообщает пресс-служба клуба.

Начало матча «Торпедо» — «Динамо» Рига намечено на 17.00 по московскому времени.

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Иван Шитик все материалы автора
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