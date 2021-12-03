Рижское «Динамо» из-за метели так и не смогло вылететь в Нижний Новгород
3 декабря, 23:08
Рижское «Динамо» из-за метели 3 декабря так и не смогло вылететь в Нижний Новгород, где команде предстоит провести матч регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо». Вылет запланирован на утро 4 декабря, сообщает пресс-служба клуба.
Начало матча «Торпедо» — «Динамо» Рига намечено на 17.00 по московскому времени.
Читайте также
Разбил челюсть и остался без соревнований. За что советский парник нокаутировал своего главного соперника?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю