Форвард «Спартака» Филин: «Проиграли «Ак Барсу» всю борьбу за шайбу, заслуженное поражение»

Нападающий «Спартака» Егор Филин прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (0:3).

«Наверное, проиграли всю борьбу за шайбу. Поэтому, думаю, заслуженное поражение», — цитирует Филина Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, что у команды не получается в последних двух играх. 14 февраля красно-белые уступили «Северстали» со счетом 2:4.

«Я скажу, что это были два разных матча по содержанию. в Череповце было много возможностей забить, но не все реализовали. А сегодня, не знаю, может быть, не хватило эмоций. Было мало нацеленности на ворота, поэтому ноль голов», — добавил хоккеист.

«Спартак» с 84 очками идет четвертым на «Западе». Красно-белые не сумели забить в КХЛ впервые с 2 ноября 2023 года.